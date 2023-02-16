Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - 101 российский военнослужащий возвращен в РФ из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.
Там заявили, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили военные.
4 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении 63 российских военнослужащих.