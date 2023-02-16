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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Из украинского плена вернулся 101 российский военнослужащий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - 101 российский военнослужащий возвращен в РФ из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что самолётами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили военные.

4 февраля Минобороны РФ сообщало о возвращении 63 российских военнослужащих.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Украина
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