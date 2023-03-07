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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:22

Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 90 российских военных

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В РФ возвращены 90 российских военнослужащих, которые находились в плену на Украине, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Согласно сообщению, военнослужащие возвращены 7 марта "в результате переговорного процесса".

В середине февраля Минобороны сообщало о возвращении из украинского плена 101 российского военнослужащего.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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