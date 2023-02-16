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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Что произошло за день: четверг, 16 февраля

Ограничение на снятие наличной валюты, прекращение действия международных договоров Совета Европы и закон о русском языке

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы. Всего в связи с прекращением членства России в СE считается прекратившим действие в отношении РФ 21 международный договор, включая Конвенцию о защите прав человека, Европейскую конвенцию о пресечении терроризма и др.

- Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях. Соответствующий проект указа президента подготовлен Минфином.

- Ограничение на снятие наличной валюты в РФ будет продлено после 9 марта. Возможности для системной либерализации мер валютного контроля сейчас нет, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Также она сообщила, что оснований для повышения лимита на перевод валюты физлицами нет.

- Госдума приняла правительственный закон о защите русского языка от иностранных слов. Министр просвещения в мае соберет педагогов-русистов, чтобы более обсудить документ.

- Лукашенко заявил о готовности воевать вместе с РФ при агрессии против Белоруссии. По словам белорусского лидера, в случае внешней агрессии против его страны российские военные, входящие в региональную группировку, перейдут в распоряжение Минска. Он также сообщил, что в случае войны белорусская армия увеличится до полумиллиона, но заверил, что сейчас мобилизация не планируется.

- Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии. Это решение стало ответом на высылку из Вены четырех российских дипломатов.

- "Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской. Продажу одобрила правительственная комиссия.

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