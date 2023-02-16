Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении и сразу в целом закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

Ранее соответствующую инициативу внес в Думу президент РФ Владимир Путин.

Всего в связи с прекращением членства России в Совете Европы считаются прекратившими действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года 21 международный договор, в том числе: Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

В пояснительной записке к закону (279220-8) отмечается, что 25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета Европы. Россия 15 марта 2022 года официально уведомила генсека Совета Европы о намерении выйти из СЕ на основании статьи 7 Устава Совета Европы (регулирует порядок добровольного выхода), а также денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 16 марта 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты.

Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года.

Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 млн евро, говорится в пояснительной записке. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации - с 1 января по 15 марта 2022 год. Общая сумма составила около 5,7 млн евро, указано в документе.

Комментарий Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг сказал, что "институты Совета Европы прогнили, ценности сегодняшние не могут объединять участников Совета Европы".

Он считает, что "надо думать о создании новой организации и делать все для этого с тем, чтобы принципы, которые мы с вами используем, и защищаем, и продвигаем в международных отношениях: взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов, невмешательство в суверенные дела других государств, суверенных государств, уважение культуры, традиций, истории, языка, легли бы в основу работы и существования новой организации".