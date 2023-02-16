Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении и сразу в целом закон о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

Ранее соответствующую инициативу внес в Думу президент РФ Владимир Путин.

Всего в связи с прекращением членства России в Совете Европы считаются прекратившими действие в отношении РФ с 16 марта 2022 года 21 международный договор, в том числе: Устав Совета Европы, генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия.

В пояснительной записке к закону (279220-8) отмечается, что 25 февраля 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета Европы. Россия 15 марта 2022 года официально уведомила генсека Совета Европы о намерении выйти из СЕ на основании статьи 7 Устава Совета Европы (регулирует порядок добровольного выхода), а также денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ). 16 марта 2022 года комитет министров Совета Европы принял резолюцию о прекращении членства России в Совете Европы с этой же даты.

Российская Федерация исходит из того, что названная Конвенция и другие упомянутые международные договоры Совета Европы прекратили свое действие для России с 16 марта 2022 года.

Сумма российского взноса в бюджеты Совета Европы и его частичных соглашений за 2022 год должна была составить около 33,7 млн евро, говорится в пояснительной записке. В связи с прекращением членства России в Совете Европы было решено выплатить взносы только за период пребывания в этой организации - с 1 января по 15 марта 2022 год. Общая сумма составила около 5,7 млн евро, указано в документе.

Комментарий Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании в четверг сказал, что "институты Совета Европы прогнили, ценности сегодняшние не могут объединять участников Совета Европы".

Он считает, что "надо думать о создании новой организации и делать все для этого с тем, чтобы принципы, которые мы с вами используем, и защищаем, и продвигаем в международных отношениях: взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов, невмешательство в суверенные дела других государств, суверенных государств, уважение культуры, традиций, истории, языка, легли бы в основу работы и существования новой организации".

Госдума Совет Европы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Песков сказал, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Все атаковавшие Крым украинские беспилотники сбиты над морем

Глава Севастополя сообщил об очередной атаке беспилотников

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });