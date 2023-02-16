Принятый закон о защите русского языка от иностранных слов в мае обсудят педагоги-русисты

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов в мае соберет педагогов-русистов, чтобы более детально обсудить закон о сохранении русского языка от иностранных заимствований, который Госдума приняла 16 февраля в третьем чтении, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

Кравцов через пресс-службу отметил, что "отдельные положения (закона) направлены на систематизацию работы по учету и анализу изменений, которые произошли в языке за последние годы, формирование механизма лингвистического экспертного контроля и расширение условий по изучению русского языка на территории нашей страны иностранными гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом".

В принятом законе говорится, что недопустимо использовать иностранные слова на государственном уровне, кроме исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

"Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации", - уточняется в документе.