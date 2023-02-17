Путин по видеосвязи примет участие в мероприятии по случаю 30-летия Газпрома

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 17 февраля в режиме видеосвязи примет участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО "Газпром", сообщила пресс-служба Кремля.

Как ожидается, руководство компании и ее структурных подразделений доложит главе государства о реализации стратегических проектов, включая программу газификации, развитие трубопроводной системы и перерабатывающих производств, а также участие в социальных инициативах.

Днем рождения ПАО "Газпром" считается 17 февраля 1993 года, когда было подписано постановление Совета министров - правительства РФ N138 "Об учреждении Российского акционерного общества "Газпром".

В поздравлении коллективу корпорации председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "За прошедшие годы проделана колоссальная работа, результатами которой мы с вами по праву гордимся. Тем самым мы значительно укрепили энергетическую безопасность России".

"Реализованы уникальные, высокотехнологичные проекты. Открыты сотни новых месторождений и залежей. Сформированы новые мощные добычные центры в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Расширена география газотранспортной системы - самой протяженной и надежной в мире. Всё, что мы с вами создали и продолжаем создавать, будет приносить пользу жителям России многие и многие десятилетия, помогать им в любую погоду чувствовать домашний уют, с уверенностью смотреть в будущее и воплощать в жизнь свои мечты", - добавил газовик.

"Газпром" знают во всем мире как амбициозную компанию. Мы ставим перед собой большие цели и неизменно добиваемся результата, делаем то, что другим не под силу. У "Газпрома" впереди еще много ответственных, важных для наших людей и страны проектов. И в первую очередь - это полная технически возможная газификация России. Нет никаких сомнений, что коллектив компании, как и в предыдущие годы, все задачи выполнит на отлично, на самом высоком уровне", - уверен Миллер.