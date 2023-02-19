Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

"Газпром" в ближайшее время начнет строительство новых крупных газовых магистралей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Газпром" в ближайшее время начнет строительство новых крупных газопроводов, заявил глава компании Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"Что касается диверсификации маршрутов - это всегда полезная вещь, нельзя яйца складывать в одну картину. Конечно же, мы думаем о новых рынках, ресурсов у нас очень-очень много, и на многие-многие годы", - отметил он.

"Понятно, что мы уже в самое ближайшее время приступим к реализации новых крупных проектов строительства магистральных газопроводов. И мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объемы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке", - заявил Миллер.

В "Газпроме" отмечают, что мировой спрос на природный газ тоже растет. За последние 30 лет (с 1993 года) потребление газа в мире увеличилось почти вдвое. Более трети (35%) прироста пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ожидается, что в ближайшие 20 лет мировое потребление газа продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2022 года примерно на 20%. Более половины прироста обеспечат страны АТР, а локомотивом (основным центром развития) будет Китай.

Последние 20 лет "Газпром" работает над проектами наращивания экспортных поставок российского трубопроводного газа в восточном направлении, прежде всего в КНР - на самый быстрорастущий рынок природного газа в мире.

"Газпром" планомерно развивает стратегическое взаимодействие с Китаем. С 2019 года компания поставляет газ китайским потребителям по газопроводу "Сила Сибири". Объем поставок по долгосрочному контракту после выхода на полную мощность составит 38 млрд куб. м в год.

В феврале 2022 года подписан второй долгосрочный договор купли-продажи газа. По "дальневосточному" маршруту в Китай будет ежегодно поставляться 10 млрд куб. м газа. В настоящее время ведется проектирование инфраструктуры. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о реализации этого проекта.

Продолжаются переговоры по проекту поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. Ведется проектирование газопровода. Уже в обозримом будущем Россия может стать крупнейшим поставщиком газа в КНР, отмечают в компании.

Газпром Алексей Миллер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин разрешил "Компании ВК" приобрести 100% долей в капитале "Деньги.Мэйл.Ру"

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Цена апрельских фьючерсов на золото падала до минимума с начала года

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 56,5 копейки, евро подешевел на 65 копеек

Доллар подешевел на "Мосбирже" на 56,5 копейки, евро подешевел на 65 копеек

Банк России отметил продолжение усиления ценового давления

Росстат перенес публикацию первой оценки динамики ВВП за 2022 год на 22 февраля

Росстат перенес публикацию первой оценки динамики ВВП за 2022 год на 22 февраля

Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,5% на налоговых новостях

Ненефтяной экспорт Сингапура в январе рухнул на 25%

Ненефтяной экспорт Сингапура в январе рухнул на 25%

ЦБ РФ хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье

ЦБ РФ хочет ввести надбавки к коэффициентам риска по кредитам на первичное жилье

Бывший владелец банка "Балтика" получил 17 лет колонии по "делу Плахотнюка"

Бывший владелец банка "Балтика" получил 17 лет колонии по "делу Плахотнюка"

Собянин оценил локализацию производства трамваев в Москве в 90%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });