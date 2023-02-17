Два человека погибли в результате крушения вертолета Robinson в горах на Сахалине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пилот и пассажирка частного вертолета Robinson, совершившего аварийную посадку в горах недалеко от Южно-Сахалинска, погибли, сообщает областное агентство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Вертолет Robinson после аварийной посадки был обнаружен северо-восточнее горы Красная. На борту было три человека - капитан и два пассажира.

Один человек был эвакуирован - это житель Хабаровска. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Угрозы для его жизни на данный момент нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, вертолет вылетел в пятницу в 15:05 местного времени (07:05 по Москве) с посадочной площадки Оленья Горка на территории городского округа Южно-Сахалинск по направлению к горе Пик Чехова. В 15:16 (07:16 по Москве) воздушное судно осуществило посадку на горе Пик Чехова, после чего пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения. В 16:02 (08:02 по Москве) сработал сигнал бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС.

При главном управлении МЧС России по Сахалинской области создан оперативный штаб. В него вошли представители специальных служб, а также министр транспорта Сахалинской области Валерий Спиченко и руководитель агентства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Анна Михеева.

Ранее "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах, что, по предварительным данным, крушение могли спровоцировать сложные метеоусловия.

"Катастрофа произошла северо-восточнее горы Красная. Там сложный рельеф местности, снегопад и плохая видимость. Это могло спровоцировать крушение вертолета", - сказал собеседник агентства. Также будут рассмотрены версии ошибки пилотирования в сложных метеоусловиях и отказ техники.