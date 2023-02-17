Причиной крушения вертолета на Сахалине назвали неисправность или ошибку пилота

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает две версии крушения вертолета Robinson 44, который разбился в пятницу на Сахалине, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

"Органом предварительного следствия рассматриваются две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования", - говорится в сообщении.

Следствие также подтвердило гибель двух человек при аварийной посадке.

"В ходе поисково-спасательных мероприятий воздушное судно было обнаружено в разрушенном состоянии в районе гор пик Чехова и Пушкинская. В результате авиационного происшествия погибли два человека - пилот и пассажир", - отмечается в пресс-релизе.

Следователи и криминалисты на месте заправки вертолета на посадочной площадке "Оленья Горка" изъяли образцы топлива. Назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, также изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно.

Частный вертолет Robinson 44 в пятницу потерпел крушение северо-восточнее горы Красная, которая входит в горнолыжный комплекс "Горный воздух".

О гибели пилота и пассажирки ранее сообщало областное агентство по делам ГО и ЧС. Еще один пассажир - мужчина выжил, он доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Местные СМИ сообщают, что частный вертолет перевозил туристов - супружескую пару из Хабаровска, которая арендовала воздушное судно.

По факту крушения вертолета возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).