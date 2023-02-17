В Кремле считают маловероятным проведение в Минске саммита РФ-США-Белоруссия

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле считают маловероятным, что Вашингтон примет предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко провести в Минске трехсторонний саммит РФ-США-Белоруссия.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать идею Лукашенко собрать в Минске Владимира Путина и Джо Байдена, который будет находиться с визитом в Польше.

"Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон положительно откликнется на эту инициативу", - ответил представитель Кремля.