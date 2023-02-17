Один человек погиб, трое пострадали при взрыве на Чапаевском мехзаводе под Самарой

Ростехнадзор занялся расследованием инцидента

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Средне-Поволжское управление Ростехнадзора приступило к расследованию в связи с инцидентом на Чапаевском механическом заводе в Самарской области (филиал ФКП "Научно-производственное объединение "Казанский завод точного машиностроения"), где при взрыве погиб один человек, сообщает пресс-служба надзорного органа в пятницу.

Инцидент произошел накануне на опасном производственном объекте, эксплуатируемом ФКП "НПО "Казанский завод точного машиностроения".

"В ходе технологического процесса произошла детонация взрывчатого вещества, в результате чего один человек погиб, трое получили травмы", - говорится в сообщении.

Здание и оборудование не повреждены, технологический процесс не нарушался.

"Управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин группового несчастного случая", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального правительства со ссылкой на руководство завода сообщили, что пострадавшим будет оказана материальная помощь от предприятия. Завод работает штатно.

Чапаевский механический завод выпускает капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.