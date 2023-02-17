Правительство выдвинуло Орешкина и Шадаева в совет директоров "Первого канала"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Правительство выпустило распоряжение о выдвижении кандидатов в представители государства в совете директоров и ревизионной комиссии АО "Первый канал". Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В списке кандидатов замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, помощник президента Максим Орешкин и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Кандидатом в ревизионную комиссию выдвинут начальник отдела управления Росимущества Павел Богушевич.

"Росимуществу обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал", - гласит распоряжение.