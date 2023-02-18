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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"

"Роскосмос" отложил сведение с орбиты поврежденного корабля "Прогресс МС-21"
Архивное фото
Фото: Paolo Nespoli - ESA/NASA via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Затопление грузового корабля "Прогресс МС-21", запланированное на субботу, отложено для дальнейшего выяснения причины разгерметизации, заявили в "Роскосмосе".

"Сведение "Прогресса МС-21" с орбиты отложено", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что государственная комиссия в субботу примет решение по дальнейшей программе полета корабля.

"Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты", - заявили в госкорпорации.

Там добавили, что специалисты "Роскосмоса" не обнаружили визуальных повреждений корабля "Прогресс МС-21" после проведения съемки его внешней обшивки.

"Прогресс МС-21" отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС ранее в субботу в 05:26 по московскому времени.

После отхода "Прогресса МС-21" от станции космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в телеоператорном режиме с борта МКС развернули корабль для фотографирования и видеосъемки предполагаемого места утечки на внешней обшивке грузовика. После осмотра корабль вернули в режим автопилота.

Данная операция проходила под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами.

Повреждение "Прогресса МС-21"

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

13 февраля глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что причиной разгерметизации "Прогресса" могли стать метеорит или космический мусор.

14 февраля специалисты NASA провели осмотр предполагаемого места повреждения корабля "Прогресс МС-21" с помощью камер руки-манипулятора.

Ранее американский манипулятор также проводил осмотр корабля "Союз МС-22", разгерметизация которого произошла в декабре 2022 года. 13 февраля "Роскосмос" опубликовал снимок места утечки, указав, что причиной появления отверстия стало "внешнее повреждение".

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС в октябре 2022 года и доставил на станцию более 2,5 т грузов.

МКС Прогресс Роскосмос
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