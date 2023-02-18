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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Поврежденный грузовик "Прогресс МС-21" отстыковался от МКС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Поврежденный грузовой корабль "Прогресс МС-21" в ручном режиме отстыковали от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

Как следует из трансляции "Роскосмоса", корабль отстыковался от малого исследовательского модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 05:26 по московскому времени.

После отхода "Прогресса МС-21" от станции космонавт Сергей Прокопьев в телеоператорном режиме с борта МКС развернет корабль, чтобы экипаж сделал снимки предполагаемого места утечки на внешней обшивке грузовика.

Через несколько часов несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана. Время включения двигателей для сведения с орбиты - 07:03 по московскому времени.

Повреждение "Прогресса"

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили об утечке теплоносителя из системы терморегулирования корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС.

13 февраля глава госкорпорации Юрий Борисов сообщил, что причиной разгерметизации "Прогресса" могли стать метеорит или космический мусор.

14 февраля специалисты NASA провели осмотр предполагаемого места повреждения корабля "Прогресс МС-21" с помощью камер руки-манипулятора.

Ранее американский манипулятор также проводил осмотр корабля "Союз МС-22", разгерметизация которого произошла в декабре 2022 года. 13 февраля "Роскосмос" опубликовал снимок места утечки, указав, что причиной появления отверстия стало "внешнее повреждение".

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-21" пристыковался к МКС в октябре 2022 года и доставил на станцию более 2,5 т грузов.

МКС Прогресс Роскосмос
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