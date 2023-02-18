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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Восстановлено электроснабжение в пострадавших при обстреле курских поселках

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о восстановлении электроснабжения в приграничных поселках, попавших в субботу под обстрел ВСУ.

"Аварийные бригады завершили работы. Электроснабжение всех населенных пунктов Глушковского района, которое было нарушено в результате обстрелов со стороны Украины, полностью восстановлено", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что устранить повреждение на газораспределительной станции удалось без отключения потребителей.

Как сообщалось, в субботу было зафиксировано пять снарядов в районе села Горналь Суджанского района. По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате обстрела был нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область Роман Старовойт
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