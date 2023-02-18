Газораспределительная станция повреждена в результате обстрела в Курской области

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в двух населенных пунктах в Курской области после обстрела с территории Украины, также повреждена газораспределительная станция, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Утро субботы началось с очередного обстрела приграничных районов Курской области с территории Украины. Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция", - написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт отметил, что погибших и пострадавших нет, аварийные бригады приступили к срочному ремонту.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.