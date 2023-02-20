Итоговое сочинение благополучно сдали 99,5% одиннадцатиклассников

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Итоговое сочинение по русскому языку, которое дает допуск к государственной итоговой аттестации, написали 631 тысяча одиннадцатиклассников, из них 99,5% получили "зачет", сообщил на пресс-конференции руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что в итоговом собеседовании для девятых классов с 8 февраля приняли участие уже 1,5 млн школьников.

Итоговое сочинение по русскому языку - работа, которую пишут все одиннадцатиклассники. Она оценивается по принципу "зачет/незачет". Зачет - обязательное условие для допуска к единому государственному экзамену - ЕГЭ.

Участникам итогового собеседования предлагают четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут.

Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут. Итоговое собеседование оценивается по системе "зачет"/"незачет". Для выпускников, получивших "незачет" или не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - 15 марта и 15 мая 2023 года.