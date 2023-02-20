ВС ограничил кредиторов в сроках предъявления претензий к поручителям

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Кредитор не вправе взыскать с поручителя непогашенный заемщиком долг, если до окончания поручительства была предъявлена только досудебная претензия, а обращение в суд последовало за пределами срока его действия, решил Верховный суд России.

Такой вывод озвучила судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС, рассмотрев спор между банком "ФК Открытие" и Московским областным гарантийным фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства.

В августе 2019 года "Открытие" выдало ООО "АТЕК-Энерго" двумя траншами кредит на 155 млн рублей под 8,9% с условием погашения в январе 2020 года. Фонд в свою очередь предоставил поручительство на сумму в 25 млн рублей со сроком действия до 25 мая 2021 года. Цель предоставления кредита в материалах дела не указывается.

На момент получения займа деятельность коломенского "АТЕК-Энерго", с сентября 2012 года принадлежащего Карену Тер-Оганову, занимавшегося оптовой торговлей приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, была вполне успешной. В 2017-2018 годы выручка компании составила 1 млрд рублей и 870 млн рублей соответственно, чистая прибыль - 22,8 млн рублей и 3,2 млн рублей. В 2019 году выручка составила 926 млн рублей, а убыток - 3,9 млн рублей, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

В ноябре 2019 года ООО "Группа компаний Энергокомплект МФ" инициировало дело о несостоятельности "АТЕК-Энерго" из-за долга в 38,6 млн рублей. В ноябре 2020 года суд признал компанию Тер-Оганова банкротом, ввел конкурсное производство. С учетом долга перед "Открытием" (173,23 млн рублей c процентами и пенями) сумма требований в реестре составила 445,65 млн рублей, свидетельствует отчет арбитражного управляющего, опубликованный на "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

О том, что заемщик не расплатился по кредиту, "Открытие" сообщило фонду практически сразу - в январе 2020 года, но требование об исполнении обязательств поручителя направило только в марте 2021-го. В течение нескольких месяцев между ними шла переписка на предмет предоставления дополнительных сведений (банк направлял соответствующую информацию), а в июне 2021 года фонд отказал "Открытию" в выплате денег по причине истечения срока действия поручительства в конце мая.

После этого "Открытие" обратилось в суд с иском к фонду. Арбитражный суд Московской области его удовлетворил и взыскал в пользу банка 25 млн рублей. "Действия, необходимые и достаточные для совершения платежа фондом, банк совершил до окончания срока действия поручительств", - написал суд. Апелляция и кассация с этим согласились.

Однако СКЭС ВС РФ, куда обратился фонд, решения нижестоящих судов отменила и без отправки спора на новое рассмотрения приняла решение отказать банку в удовлетворении его требований.

По мнению коллегии, кредитор должен успеть обратиться в суд с требованиями к поручителю до истечения срока его обязательств. Досудебное взаимодействие между сторонами не освобождает кредитора от необходимости уложиться в этот срок. Иначе, написала СКЭС ВС РФ, направление претензии фактически влекло бы за собой продление периода, в течение которого поручитель несет бремя ответственности, а это противоречит смыслу пункта 6 статьи 367 Гражданского кодекса РФ, согласно которому поручительство прекращается по истечении указанного в договоре срока. Кроме того, коллегия напомнила постановление пленума ВС РФ №45 от 2020 года, в котором перечисляются случаи, когда поручительство не считается прекратившимся: если кредитор предъявил иск к поручителю, заявил требование ликвидационной комиссии поручителя-юридического лица или подал заявление об установлении требований в деле о банкротстве поручителя.

"Основанное на поручительстве требование по общему правилу должно быть реализовано в процессуальной форме - посредством предъявления иска, который направлен на осуществление права кредитора по отношению к поручителю", - говорится в опубликованном определении ВС РФ.