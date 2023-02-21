Двое белгородцев получили по 3,5 года колонии строгого режима за подготовку ж/д-диверсий

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белгородский областной суд признал виновными в подготовке к диверсии двух жителей Белгорода, собиравшихся повредить железнодорожные пути, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

Подсудимые Зеленин и Турьянский получили по 3,5 года каждый с отбыванием в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

По информации УФСБ, в марте 2022 года фигуранты "разделяя идеи украинского нацизма, приняли решение по оказанию помощи Вооруженным силам Украины (...) путем совершения диверсий и иных действий, направленных на выведение из строя объектов военного и государственного значения на территории РФ".

Следствием установлено, что подсудимые решили повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области перед следованием поезда.

"Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт (...) сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции", - отмечает пресс-служба регионального УФСБ.

Приговор суда вступил в законную силу.