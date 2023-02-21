Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:14

Двое белгородцев получили по 3,5 года колонии строгого режима за подготовку ж/д-диверсий

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Белгородский областной суд признал виновными в подготовке к диверсии двух жителей Белгорода, собиравшихся повредить железнодорожные пути, сообщила пресс-служба УФСБ по Белгородской области.

Подсудимые Зеленин и Турьянский получили по 3,5 года каждый с отбыванием в колонии строгого режима по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (приготовление к диверсии).

По информации УФСБ, в марте 2022 года фигуранты "разделяя идеи украинского нацизма, приняли решение по оказанию помощи Вооруженным силам Украины (...) путем совершения диверсий и иных действий, направленных на выведение из строя объектов военного и государственного значения на территории РФ".

Следствием установлено, что подсудимые решили повредить участок железной дороги в районе поселка Томаровка Яковлевского городского округа Белгородской области перед следованием поезда.

"Кроме того, указанные лица направляли на украинский сайт (...) сведения о военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в специальной военной операции", - отмечает пресс-служба регионального УФСБ.

Приговор суда вступил в законную силу.

Белгород ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления

"Ъ" сообщил о предложении кабмина смягчить наказание за налоговые преступления

Кабмин РФ разрешил гражданам 19 стран получать туристическую визу по брони в отелях

"Роскосмос" назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

"Роскосмос" назвал внешнее воздействие причиной разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС

Что случилось этой ночью: вторник, 21 февраля

Судья и замглавы управления казначейства КЧР госпитализированы после нападения

Что произошло за день: понедельник, 20 февраля

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Госдума предложила запретить "удаленку" для части IT-специалистов

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Автозаводы Калужской области задумались о запуске производства

Шесть военнослужащих погибли в результате пожара в Курской области

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации

Совместное предприятие "Соллерса" и Isuzu подало заявление о ликвидации
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });