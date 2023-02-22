ФСБ заявила о предотвращении диверсии на Свердловской железной дороге

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Тюменской области задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в попытке совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Согласно пресс-релизу, задержанный, являясь идейным противником проведения специальной военной операции на Украине, планировал вывести из строя релейные металлические шкафы, предназначенные для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

"Житель Нижневартовска приобрел необходимые для реализации замысла средства и выдвинулся на заранее определенный им участок Свердловской железной дороги, где был задержан с поличным оперативниками УФСБ", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии).