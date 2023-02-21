Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Суд запретил FNPC разбираться с "Тюменнефтегазом" в арбитраже Стокгольма

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление АО "Тюменнефтегаз" (структура "Роснефти") к First National Petroleum Corporation (FNPС) о запрете продолжать разбирательства в международном коммерческом арбитраже, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Запретить компании First National Petroleum Corporation продолжать разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) по спору № V 2021-094 между First National Petroleum Corporation и АО "Тюменнефтегаз", - говорится в решении.

Суд также решил в случае неисполнения данного решения, взыскать с First National Petroleum Corporation в пользу "Тюменнефтегаза" $148,2 млн в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату уплаты. Кроме того, в пользу "Тюменнефтегаза" с ответчика взыскивается госпошлина в размере 206 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что FNPC в декабре 2015 года обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании убытков в размере более $260 млн с учетом процентов. По мнению FNPC, "Тюменнефтегаз" нарушил ряд положений соглашения о создании на территории России совместного предприятия "Тюмтекс". Суд в 2018 году удовлетворил иск частично, обязав "Тюменнефтегаз" выплатить $70 млн основного долга, а также проценты на указанную сумму.

АО "Тюменнефтегаз" - дочернее общество "Роснефти", ведет разработку месторождения Русское, геологические запасы которого составляют около 1,5 млрд тонн, извлекаемые запасы - 448 млн тонн. По итогам 2021 года добыча нефти "Тюменнефтегаза" составила 2,356 млн тонн (рост на 30% к предыдущему году).

Арбитраж Тюменской области Роснефть Тюменнефтегаз FNPС Тюмтекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Послание президента - 2023

Путин предложил налоговые льготы покупателям российского высокотехнологичного оборудования

МЧС РФ сообщило о гибели одного из членов экипажа затонувшего в Черном море сухогруза

Сухогруз с мраморной крошкой, переломившийся из-за шторма у берегов Кубани, затонул

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился из-за шторма на Кубани

Посла США вызвали в МИД РФ из-за ситуации вокруг Украины

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу

Указ "О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ" признан утратившим силу
Послание президента - 2023

Президент РФ назвал абсурдом требование НАТО вернуться с инспекциями на ядерные объекты РФ

Послание президента Федеральному собранию. Текст

Послание президента Федеральному собранию. Текст
Послание президента - 2023

Путин предложил в два раза увеличить социальный налоговый вычет на образование детей

Послание президента - 2023

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3

Путин объявил о приостановке участия РФ в договоре об СНВ-3
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });