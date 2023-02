Суд запретил FNPC разбираться с "Тюменнефтегазом" в арбитраже Стокгольма

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил заявление АО "Тюменнефтегаз" (структура "Роснефти") к First National Petroleum Corporation (FNPС) о запрете продолжать разбирательства в международном коммерческом арбитраже, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

"Запретить компании First National Petroleum Corporation продолжать разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма (The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce) по спору № V 2021-094 между First National Petroleum Corporation и АО "Тюменнефтегаз", - говорится в решении.

Суд также решил в случае неисполнения данного решения, взыскать с First National Petroleum Corporation в пользу "Тюменнефтегаза" $148,2 млн в рублях по курсу Центрального банка РФ на дату уплаты. Кроме того, в пользу "Тюменнефтегаза" с ответчика взыскивается госпошлина в размере 206 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что FNPC в декабре 2015 года обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о взыскании убытков в размере более $260 млн с учетом процентов. По мнению FNPC, "Тюменнефтегаз" нарушил ряд положений соглашения о создании на территории России совместного предприятия "Тюмтекс". Суд в 2018 году удовлетворил иск частично, обязав "Тюменнефтегаз" выплатить $70 млн основного долга, а также проценты на указанную сумму.

АО "Тюменнефтегаз" - дочернее общество "Роснефти", ведет разработку месторождения Русское, геологические запасы которого составляют около 1,5 млрд тонн, извлекаемые запасы - 448 млн тонн. По итогам 2021 года добыча нефти "Тюменнефтегаза" составила 2,356 млн тонн (рост на 30% к предыдущему году).