Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил эксплуатацию МКС до 2028 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президиум научно-технического совета (НТС) одобрил решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" прошло заседание президиума научно-технического совета (НТС), на котором было рассмотрено и одобрено решение совета главных конструкторов о продлении срока эксплуатации российского сегмента Международной космической станции до 2028 года", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Там сообщили, что по результатам заседания НТС "Роскосмос" подготовит документы для обращения в правительство РФ по вопросу продления срока эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

"В ходе заседания, в котором приняли участие руководство "Роскосмоса", его предприятий и организаций РАН - соисполнителей работ по проекту МКС обсуждались техническое состояние российского сегмента станции, мероприятия по продлению срока его эксплуатации, вопросы медицинского обеспечения и расширения программы научно-прикладных исследований", - отметили в госкорпорации.

6 февраля совет главных конструкторов рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года.

Генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщал, что российские специалисты за последние два года провели большое количество работ по ремонту российского сегмента МКС, и в настоящий момент состояние станции позволяет работать на ней до 2028 года.

26 декабря 2022 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что правительство РФ запросило у госкорпорации дополнительные материалы о технической возможности продления работы МКС.

В ноябре 2022 года в интервью "Интерфаксу" Крикалев сообщал, что "Роскосмос" направил в правительство РФ документы для одобрения продолжения работы российского сегмента МКС минимум до 2028 года.

24 октября 2022 года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что правительство считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.

Как заявлял ранее глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, выход из проекта МКС должен быть синхронизирован с началом развертывания новой Российской орбитальной станции.