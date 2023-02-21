МТС-банку разрешили работать со спецсчетами в рамках госзакупок

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Правительство включило ПАО "МТС-банк" в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

МТС-банк стал 24-м банком, имеющим право работать со спецсчетами.

Механизм спецсчетов был запущен в 2018 году. Открытием и ведением таких счетов могут заниматься российские банки, соответствующие ряду требований. В их числе наличие универсальной лицензии, собственного капитала в размере не менее 25 млрд рублей (по данным Банка России на день проверки на соответствие указанным требованиям), наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, участие банка в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, отсутствие просроченной задолженности.

За все время действия этой нормы в перечень банков, имеющих право открывать и вести спецсчета в рамках госзакупок, было включено 30 кредитных организаций. В разное время 6 банков из этого перечня были удалены.