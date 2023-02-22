Аптекам упростили получение разрешений на дистанционную продажу лекарств

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Аптечным организациям будет проще получать и переоформлять разрешения для дистанционной продажи безрецептурных лекарственных препаратов, сообщается на сайте правительства России.

Соответствующее постановление подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

"Во-первых, аптечные организации смогут подавать заявления на получение таких разрешений в Росздравнадзор через единый портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности. При подаче заявлений больше не нужно указывать основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН. Эти данные будут автоматически подгружаться при подаче заявления на портале", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Само разрешение будет направляться организациям в личный кабинет в виде электронного документа со ссылкой на запись с информацией о разрешении в специальном реестре, отмечается в сообщении.

Во-вторых, как сообщается на сайте, теперь аптекам не нужно переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности, например, после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами маркетплейсов о ведении торговли с помощью их сайтов. В таких случаях будет достаточно направить заявление в Росздравнадзор о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы.

Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены правительством в мае 2020 года. Таким образом, у граждан появилась возможность заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн.