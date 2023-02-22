Принят в I чтении проект об обнулении НДС судоремонтникам при условии реинвестирования

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о нулевом НДС на услуги по ремонту судов независимо от вида ремонта и назначения судов при условии, что сэкономленные от льготы средства (20% от выручки по оказанию услуг) заводы в течение семи лет будут направлять на инвестиции.

Документ (№289100-8) был внесен в парламент правительством 1 февраля.

Сейчас от НДС в размере 20% освобождены услуги по ремонту, обслуживанию морских судов и судов внутреннего плавания в период стоянки в портах. Ранее Минфин разъяснял, что для получения льготы услуги по ремонту должны быть оказаны в пределах территории порта и ремонт должен проводиться во время стоянки судна. То есть нулевой НДС можно применять при ремонте судов, входящих в порт не специально для ремонта, а для торгового мореплавания, перевозки пассажиров, проведения операций с грузами. При этом, исходя из арбитражной практики, признавалось, что плановый ремонт судов, даже если он территориально проходит в пределах границ порта, облагается НДС.

Принятый в первом чтении законопроект оставляет неизменной уже существующую льготу по НДС для внепланового ремонта, но вводит так называемый налоговый вычет по НДС на все виды судоремонта при условии реинвестирования этих средств судоремонтными компаниями.

Для получения льготы по НДС компании должны будут заключить инвестиционное соглашение о развитии и модернизации собственных производственных мощностей с Минпромторгом и Минфином. Срок соглашения - семь лет. Инвестиционное соглашение заключается до 31 декабря 2024 г., с 1 января 2025 г. заключение инвестиционных соглашений не допускается, следует из законопроекта.

Ежегодный размер инвестиций должен составлять не менее 20% стоимости услуг по ремонту судов, которые компания оказала в предыдущем году. Средства ежегодно должны направляться на финансирование расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, используемых для судоремонта.

Инвестиционное соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке как предприятием, так и Минпромторгом, в случае нарушения компанией обязательств по инвестированию.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС (месяц). Освобождение от НДС будет возможно по контрактам на ремонт, заключенным после подписания инвестиционных соглашений. Согласно внесенным материалам, все подзаконные акты Минпромторг должен разработать до 31 марта текущего года.

По оценке Минфина, принятие закона приведет к недополучению федеральным бюджетом доходов, но точная сумма не может быть указана в связи с отсутствием информации о том, какие налогоплательщики заключат инвестиционные соглашения.