В АТОР не ждут увеличения турпотока в Россию в связи с визовыми послаблениями

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Ассоциации туроператоров России не ждут увеличения въездного турпотока в страну после того, как гражданам из 19 стран разрешили получать туристическую визу в Россию по брони в отеле.

"Турпоток сейчас сдерживают в основном не визовый вопрос, а отсутствие прямого авиасообщения с большинством стран и невозможность использовать в России карты Visa и Mastercard иностранных банков. Кроме того, ряд стран и так имеет визовые послабления, а сами визы в Россию сейчас выдаются как на основании подтверждения от гостиницы, так и по ваучеру от туроператора", - сказала "Интерфаксу" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По мнению туроператоров, нововведение направлено на облегчение бизнес-поездок, в том числе для торгового обмена.

Правительство России разрешило с 5 марта гражданам 19 стран получать въездные визы в Россию на срок до 6 месяцев на основе бронирования места в отеле. В список стран вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.