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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Росавиация займется восстановлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией и Южной Кореей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Росавиация в 2023 году будет работать над возобновлением авиасообщения с Вьетнамом, Монголией, Южной Кореей и Саудовской Аравией, говорится в докладе главы ведомства Александра Нерадько к итоговому заседанию коллегии Росавиации. Доклад опубликован на сайте ведомства.

Помимо этого, будет вестись работа над открытием авиасообщения с Мьянмой, сказано в докладе. С российскими авиакомпаниями "прорабатывается возможность" начала выполнения полетов в страны африканского континента: Эфиопию, ЮАР, Алжир, Тунис.

По состоянию на март прямыми рейсами из России можно летать в 34 государства: Азербайджан, Алжир, Афганистан, Армению, Бахрейн, Белоруссию, Венесуэлу, Египет, Израиль, Индию, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Киргизию, Кубу, Кувейт, Лаос, на Мальдивы, в Монголию, ОАЭ, Оман, на Сейшелы, в Сербию, Сирию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмению, Турцию, Узбекистан, на Шри-Ланку и в Эфиопию. Полеты в Россию выполняют 53 иностранные авиакомпании из 27 стран. Российские перевозчики летают в 22 государства.

В 2023 году, как ожидается, российские авиакомпании перевезут 101,2 млн человек, говорится в докладе. Это соответствует прогнозу министра транспорта Виталиям Савельева. В докладе Нерадько уточняется, что показатель может быть достигнут если возобновится работа 11 аэропортов юга России.

Росавиация Александр Нерадько Вьетнам Монголия Саудовская Аравия Южная Корея Виталий Савельев
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