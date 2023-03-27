Путин поручил до 15 апреля оценить работу системы единого налогового счета

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил комиссии Госсовета РФ по направлению "Экономика и финансы" до 15 апреля провести совместно с Минфином и ФНС оценку функционирования системы единого налогового счета (ЕНС) применительно к бюджетам бюджетной системы РФ и при необходимости представить предложения по ее совершенствованию.

Такое поручение содержится в перечне поручений президента по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 15 февраля.

Также до 15 апреля ФНС при участии Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" должны обеспечить организацию обратной связи с налогоплательщиками в отношении функционирования системы ЕНС и решение выявленных проблем в максимально короткие сроки.

Ранее сообщалось, что в феврале бюджеты регионов и городов испытывали проблемы со своевременным поступлением на счета муниципальных и региональных бюджетов уплаченного НДФЛ, которые возникли с введением единого налогового платежа (ЕНП) с 1 января 2023 года.

Доходы бюджетов в январе 2023 года впервые формировались в условиях ЕНП, срок уплаты которого (28-е число каждого месяца) в январе пришелся на выходной день, и его перечисление налогоплательщиками осуществлялось в первый рабочий день - 30 января. Из-за этого зачисление и распределение по бюджетам средств ЕНП происходило в конце января и первые дни февраля. Остаток нераспределенных средств ЕНП, по оценке Минфина на начало февраля, составил 525,5 млрд руб., позднее оценка увеличилась до 1 трлн рублей.

Эти средства должны были быть распределены по кодам доходов бюджетов в феврале.

Вопрос с возникшими трудностями по доведению до региональных и местных бюджетов уплаченного в январе НДФЛ обсуждался на заседании бюджетного комитета Совета Федерации. Глава комитета Анатолий Артамонов сообщил о поступлении обращений по этой проблеме от десятка регионов.

"Мы обязаны будем отреагировать на эти обращения и безусловно пока будем разбираться, время идет, вы увидите весь трагизм этой ситуации, он уже обозначился. Минфину не хватит никаких источников для того, чтобы выделять казначейские кредиты (чтобы покрыть не поступившие вовремя доходы муниципалитетов и регионов - ИФ)". По его словам, за первый квартал придется выдать казначейские кредиты на сумму 1,7 трлн рублей.

Он также обратил внимание, что в данном случае несправедливо заставлять муниципалитет или регион обслуживать казначейский кредит, хоть и по символической ставке - 0,1%, так как "это не его вина, что его деньги, которые ему уже заплатили, где-то там застряли в недрах налоговой службы, это не его вина, он не должен за него платить даже 0,1%".

В связи с этим Артамонов предлагал проработать возможность исключения НДФЛ из ЕНП. "Можно согласиться с консолидацией этих платежей по всем видам налогов налогоплательщиков, за исключением НДФЛ. Этот налог надо выделить. Егорову (глава ФНС Даниил Егоров - ИФ) надо подумать, как сделать программу, которая управляла бы всеми этими платежами за исключением НДФЛ. НДФЛ как поступал в муниципалитет, так пусть и поступает. У нас для подавляющего большинства муниципалитетов первого уровня основным источником формирования бюджета является НДФЛ. Они сразу оказались без бюджета, вообще без бюджета. У них неоткуда было больше взять эти деньги. 3 тысячи муниципалитетов остались вообще без копейки", - сказал он. Также, по его словам, можно было бы рассмотреть возможность переноса на более ранний срок дату уплаты ЕНП, чтобы не возникало ситуаций с задержкой осуществления дальнейших проводок.

После этого замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснял журналистам, что основной целью введения ЕНП было сокращение количества платежек для бизнеса, поэтому вновь выделять НДФЛ было бы нецелесообразно. "Если НДФЛ из этого объема исключать (ЕНП - ИФ), надо вводить новый КБК (код бюджетной классификации - ИФ), указывать КТМО (классификатор территорий муниципальных образований - ИФ) и т.д., то есть опять количество платежек резко возрастает. Основное упрощение было - это одна платежка. Соответственно, если убирать НДФЛ, то опять возникнет много платежек", - сказал он.

По его словам, Минфин и ФНС прекрасно понимают проблему муниципалитетов и субъектов и ищут решение в рамках межбюджетных отношений.

"Сейчас это решено за счет казначейских кредитов, потому что иных инструментов нет, но мы прорабатываем, смотрим, как по-другому это можно решать. Просто сейчас в моменте других инструментов нет, поэтому пользуемся им, но прорабатываем альтернативные инструменты", - говорил Сазанов.

"Мы предполагаем решать это в рамках межбюджетных отношений, не в рамках Налогового кодекса. Проблему мы понимаем и осознаем, и ищем пути решения. Ее нужно решать в ближайшие месяцы", - сказал он.

Глава ФНС Егоров, выступая 16 марта на съезде РСПП, сообщил, что произошли технические неполадки в коде. "Из-за чего мы были вынуждены закрыть доступ к разделу личных кабинетов налогоплательщика, где отражаются данные о расчетах с бюджетом, для того, чтобы соответственно не вызывать дальнейшую активность "кривыми" данными, которые там были", - сказал Егоров.

"На сегодняшний день мы видим стабилизацию по платежам февраля. Я с таким аккуратным оптимизмом скажу, что в начале апреля мы начинаем открывать личные кабинеты. Сначала частично, для того чтобы посмотреть, что всё работает, потом откроем уже всё остальное", - продолжил глава ФНС.

"Внутри целостность и стабильность работы системы на данный момент мы наблюдаем, поэтому здесь я склонен достаточно оптимистично к этому относиться", - сказал он.

С 1 января 2023 года в РФ стал обязательным институт ЕНС, при котором вместо разных платежных документов на отдельные налоги компании и ИП перечисляют общую сумму на единый налоговый счет в Казначействе. ЕНС пополняется раз в месяц с помощью единого налогового платежа. Срок подачи отчетности - 25-е число месяца, уплаты - 28-е. Налоговый орган распределяет поступления по обязательствам на основании деклараций и уведомлений. Единым платежом уплачиваются, в частности, НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ, акцизы, имущественные налоги. При этом на ЕНС формируется общий баланс - сальдо по всем уплаченным налогоплательщиком налогам.