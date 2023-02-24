ВСУ ночью выпустили 42 снаряда по населенным пунктам левого берега Днепра

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Населенные пункты на левом берегу Днепра в Херсонской области в ночь на пятницу подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, всего было выпущено 42 снаряда, сообщили журналистам в экстренных службах региона.

Как сказал представитель экстренных служб, в течение ночи противник продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в городах Новая Каховка, Каховка, населенных пунктах Геройское, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха, Горностаевка, выпустив в общей сложности 42 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

Днем 23 февраля наиболее сильному обстрелу подвергся город Алешки, украинские военные выпустили по нему 17 снарядов из ствольной артиллерии. Кроме того, по 12 снарядов было выпущено со стороны ВСУ по Корсунке и Таврийску. Также в течение дня были обстреляны населенные пункты Голая Пристань, Днепряны, Подлесное, Солонцы, Песчановка и Каховка, в общей сложности по ним было выпущено 38 артиллерийских снарядов.

Информации о жертвах среди гражданского населения и разрушениях инфраструктуры пока не поступало.

Украинские военные обстреливают населенные пункты левобережья с противоположной стороны Днепра, где оборудованы их позиции. Из-за постоянных обстрелов власти Херсонской области продолжают эвакуацию населения из 15-километровой зоны близ Днепра.