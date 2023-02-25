В Саратове устранили аварию, оставившую более 400 домов без холодной воды
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова ликвидировали крупную аварию на водопроводных сетях (ХВС), сообщили "Интерфаксу" в субботу в мэрии.
"Аварийно-восстановительные работы завершены. Холодная вода подается всем потребителям в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Авария на водопроводных сетях произошла накануне в Ленинском районе города. В зоне пониженных параметров ХВС оказалось более 400 жилых домов.
В Саратове сейчас минус 13 градусов.