В Саратове устранили аварию, оставившую более 400 домов без холодной воды

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Саратова ликвидировали крупную аварию на водопроводных сетях (ХВС), сообщили "Интерфаксу" в субботу в мэрии.

"Аварийно-восстановительные работы завершены. Холодная вода подается всем потребителям в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Авария на водопроводных сетях произошла накануне в Ленинском районе города. В зоне пониженных параметров ХВС оказалось более 400 жилых домов.

В Саратове сейчас минус 13 градусов.