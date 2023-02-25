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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

СКР завел уголовное дело после массового убийства краснокнижных оленей на Сахалине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Следственными органами СКР по Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота) по факту убийства более 20 северных оленей, сообщает официальный сайт ведомства.

Дело возбуждено после анализа появившихся в соцсетя видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе Сахалинской области уничтожили более 20 животных, в том числе самок, некоторые из которых были беременными.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области Павлу Курочкину доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах.

Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна. Очевидцы, которые обнаружили следы охоты, на видео рассказывают, что, судя по следам, браконьеры загоняли стадо оленей на снегоходах, и это "были не "бураны", а снегоходы с широкой гусянкой".

"Все стадо убили, 25 особей северного оленя краснокнижного, 13 самок с мальками (беременных самок - ИФ). Вот здесь вплотную сидели (на снегоходах - ИФ) и били животных. Куда не поедешь - везде кровь. Били, таскали животных тросом, загоняли табун в наглую", - рассказывает очевидец.

На видео видны многочисленные разделанные туши животных.

Сахалинская область СКР
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