Движение транспорта временно ограничено в ряде регионов Поволжья из-за непогоды

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Временное ограничение движения грузового и рейсового транспорта введено на федеральных трассах в трех регионах Поволжья, сообщает телеграм-канал ГУ МЧС по Оренбургской области в субботу.

"В связи с ухудшением погодных условий (порывистый ветер, метель, ограниченная видимость) вводится временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках федеральных дорог в пределах Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей", - говорится в сообщении.

По данным ФКУ "Поволжуправтодор", ограничения введены на следующих участках дорог: автомобильная дорога М-5 "Урал" (км 781 - км 1194), подъезд от М-5 к Оренбургу, в том числе старое направление, подъезд от М-5 к Самаре, подъезд от М-5 к Ульяновску, А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном (км 23 - км 195), Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск на подъезде к Самаре (км 326 - км 400), Р-229 Самара-Волгоград (км 0 - км 165), Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (км 17 - км 47).