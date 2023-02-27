Новые регионы РФ будут жить по московскому времени

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило проект закона о переводе ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей на московское время, сообщает в понедельник сайт кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в решении, принятом на заседании правительства 22 февраля 2023 года.

В пресс-службе кабинета министров отметили, что в настоящее время федеральным законом не установлен порядок исчисления времени в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

"Законопроект направлен на включение в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3), этих регионов", - говорится в сообщении.