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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Групповые удары отработали на учении комплексы "Искандер-М" в Калининградской области

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" провели в Калининградской области тренировку по нанесению одиночных и групповых ударов, сообщил Балтийский флот в понедельник.

"Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

ОТРК "Искандер-М" способен с высокой точностью поражать цели на дальностях до 500 км. Комплекс предназначен для уничтожения наиболее важных объектов противника, говорится в пресс-релизе.

Калининградская область Искандер-М
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