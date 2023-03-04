ЗРК Балтфлота "отразили" авианалет на учении в Калининградской области

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На Балтийском флоте прошло учение с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) "Тор-М2" по отражению воздушной атаки на промышленные объекты Калининградской области, сообщили в пресс-службе флота.

"В рамках плановой боевой подготовки с подразделениями гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого находятся ЗРК "Тор-М2", прошло учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов на востоке Калининградской области", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе учения комплексы "Тор-М2" совершили марш на полигон в Калининградской области, где произвели поиск, обнаружение и уничтожение воздушных целей электронными пусками.

Как сказали в пресс-службе, "всего в рамках учения военнослужащие полка произвели уничтожение более 20 целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты условного противника".

По данным штаба Балтфлота, к учению привлекалось около 50 военнослужащих и до десяти единиц военной и специальной техники.