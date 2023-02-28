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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Правительство пообещало садоводам и огородникам простые правила использования участков

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по вопросам садоводства и огородничества намерена создать для российских садоводов и огородников понятные и прозрачные правила функционирования их участков.

Такое поручение чиновникам дала председатель комиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко после первого заседания в начале февраля, это же указано в плане работы комиссии на 2023 год, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Наличие понятных и прозрачных правил, цифровые методы управления позволят гражданам без проблем решить многие имущественные и другие вопросы и в конечном счете организовать жизнь за городом по современным стандартам", - заявила через пресс-службу Абрамченко.

Министерству природы вместе с Союзом садоводов поручено проработать вопрос о добыче садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами подземных вод, а также об упрощенном получении права использовать поверхностные водоемы для снабжения хозяйств. Минцифры поручено подготовить разъяснения для садоводов и огородников о возможностях и функциях Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Комиссия создала две рабочие группы. Одна из них займется решением проблем, связанных с тарифным регулированием оказываемых садоводам и огородникам услуг по электроснабжению, передачей объектов электросетевого хозяйства электросетевым организациям, оптимизацией процедуры технологического присоединения к сетям электроснабжения. Вторая группа займется вопросами оформления прав на объекты недвижимости на территории ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, вовлечения в оборот неиспользуемых садовых и огородных земельных участков и другими.

В плане работы на 2023 год также указано рассмотрение вопросов о продаже продукции, выращенной садоводами и огородниками, о включении их участков в границы населенных пунктов, о практике разведения на садовых и огородных земельных участках домашней птицы и кроликов.

Сославшись на оценки Союза садоводов России, Абрамченко сообщила, что к категории садоводов и огородников относятся 60 млн граждан. За последние три года в России на 30% выросло количество зарегистрированных садовых участков. Сейчас в ЕГРН их уже 12,5 млн.

Виктория Абрамченко Правительство Минцифры Минприроды
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