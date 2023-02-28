"Гринпис" обжалует в Верховном суде РФ изъятие территорий из нацпарка "Ладожские шхеры"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российское отделение "Гринпис" намерено обжаловать в Верховном суде новое положение о национальном парке "Ладожские шхеры", исключающее из заповедной территории участок площадью около 3 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"28 февраля опубликован приказ Минприроды, которым отменено действующее ранее положение о национальном парке "Ладожские шхеры" и принято новое. Согласно новому положению, из состава "Ладожских шхер" исключено около 3 000 гектаров земель, в том числе его заповедной зоны на полуострове Рауталахти (...) Российское отделение Гринпис не согласно с подобным уточнением границ национального парка, которое станет разрушительным для его экосистем, и будет оспаривать это решение в Верховном суде", - говорится в сообщении "Гринпис".

По мнению экологов, такое изменение границ нарушает федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", запрещающий уменьшение заповедных зон, а также закон "Об охране окружающей среды" и Земельный кодекс РФ.

Кроме того, представители "Гринписа" считают, что приказ Минприроды об утверждении нового положения был принят с формальными нарушениями - он подписан 15 февраля, тогда как в этот же день должно было завершиться общественное обсуждение проекта документа на портале проектов нормативных актов.

"Это - прямое нарушение утвержденных правительством РФ правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения", - приводит пресс-служба слова эксперта российского "Гринписа" Михаила Крейдлина.

Экологи отмечают, что в новом положении вместо изъятой территории к "Ладожским шхерам" присоединяются участки аналогичной площади - часть самого Ладожского озера и зоны, подвергавшиеся вырубкам, которые не способны компенсировать ущерб от отчуждения земли на полуострове Рауталахти.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что на изымаемом участке нацпарка "Ладожские шхеры" планируется строительство рекреационной инфраструктуры.