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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

"Гринпис" обжалует в Верховном суде РФ изъятие территорий из нацпарка "Ладожские шхеры"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российское отделение "Гринпис" намерено обжаловать в Верховном суде новое положение о национальном парке "Ладожские шхеры", исключающее из заповедной территории участок площадью около 3 тыс. га, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"28 февраля опубликован приказ Минприроды, которым отменено действующее ранее положение о национальном парке "Ладожские шхеры" и принято новое. Согласно новому положению, из состава "Ладожских шхер" исключено около 3 000 гектаров земель, в том числе его заповедной зоны на полуострове Рауталахти (...) Российское отделение Гринпис не согласно с подобным уточнением границ национального парка, которое станет разрушительным для его экосистем, и будет оспаривать это решение в Верховном суде", - говорится в сообщении "Гринпис".

По мнению экологов, такое изменение границ нарушает федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", запрещающий уменьшение заповедных зон, а также закон "Об охране окружающей среды" и Земельный кодекс РФ.

Кроме того, представители "Гринписа" считают, что приказ Минприроды об утверждении нового положения был принят с формальными нарушениями - он подписан 15 февраля, тогда как в этот же день должно было завершиться общественное обсуждение проекта документа на портале проектов нормативных актов.

"Это - прямое нарушение утвержденных правительством РФ правил раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения", - приводит пресс-служба слова эксперта российского "Гринписа" Михаила Крейдлина.

Экологи отмечают, что в новом положении вместо изъятой территории к "Ладожским шхерам" присоединяются участки аналогичной площади - часть самого Ладожского озера и зоны, подвергавшиеся вырубкам, которые не способны компенсировать ущерб от отчуждения земли на полуострове Рауталахти.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что на изымаемом участке нацпарка "Ладожские шхеры" планируется строительство рекреационной инфраструктуры.

Гринпис Ладожские шхеры
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