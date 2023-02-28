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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

СКР начал расследование попыток атак украинских беспилотников на объекты в РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) расследует попытки Украины атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов ряд объектов в российских регионах, сообщает во вторник телеграм-канал ведомства.

"Председатель СК России поручил в рамках расследования уголовных дел детально установить все обстоятельства предпринятых со стороны Украины попыток применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской и инженерной инфраструктуры в Московской области, Краснодарском крае и республике Адыгея", - говорится в сообщении.

В СКР уточнили со ссылкой на Минобороны РФ, что 28 февраля украинские власти предприняли попытку атаковать с помощью БПЛА объекты гражданской и инженерной инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

"В результате принятых специальными подразделениями Вооруженных сил РФ мер беспилотники потеряли управление и отклонились от траектории полета", - добавили в Следственном комитете.

Кроме того, по данным следствия, "беспилотник упал в районе Коломны Московской области".

"На месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства", - проинформировали в СКР, отметив, что в рамках уголовных дел будут установлены "обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка".

СКР Украина
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