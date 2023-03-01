Ростехнадзор нашел дефекты на нефтепроводе проекта "Сахалин-2"

Оператор проекта "Сахалинская энергия" оштрафована на 200 тысяч рублей за выявленные нарушения

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Внутритрубная диагностика нефтепровода проекта "Сахалин-2" выявила дефекты, сообщил Ростехнадзор, не уточняя критичность этих дефектов.

Сахалинское управление ведомства при проверке оператора проекта - "Сахалинской энергии" - выявило 59 нарушений обязательных требований промбезопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. В частности, проверка установила, что по результатам проведения внутритрубной диагностики нефтепровода были выявлены дефекты, но "Сахалинская энергия" их не отремонтировала.

В компании обнаруженные дефекты и отсутствие ремонта не комментируют.

Также ведомство выявило ряд "бумажных" нарушений - таких как отсутствие задокументированного порядка контроля степени коррозионного износа оборудования и отсутствие ряда документов.

Всего Ростехнадзор выявил 59 нарушений обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: участок магистрального газопровода: ОБТК- завод СПГ; участок магистрального нефтепровода: ОБТК-Площадка морского нефтеналивного комплекса; система промысловых трубопроводов: месторождение Лунское - ОБТК; система межпромысловых трубопроводов: месторождение Пильтун-Астохское-ОБТК; участок комплексной подготовки газа - ОБТК; площадка морского нефтеналивного комплекса; площадка газоперерабатывающего завода-завод СПГ ООО "Сахалинская энергия".

Ростехнадзор оштрафовал "Сахалинскую энергию" на 200 тысяч рублей за выявленные нарушения.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi. Российское ООО "Сахалинская энергия" стало новым оператором СРП-проекта "Сахалин-2" вместо Sakhalin Energy, зарегистрированной в бермудской британской юрисдикции. Также участвовавшая в Sakhalin Energy британско-нидерландская Shell, оператор проекта, от участия в новом проекте отказалась. Ожидается, что доля Shell будет продана новому акционеру.