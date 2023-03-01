Владелец сервиса tutu.ru оштрафован на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд по Симоновскому району Москвы признал компанию-владельца сервиса tutu.ru виновной в нарушении закона о персональных данных.

"Компания "Новые Туристические Технологии" признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. рублей. Решение уже вступило в законную силу", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, организацией было допущено попадание в интернет базы данных пользователей сервиса.

Со своей стороны, представители организации заявили в суде, что согласны с административным протоколом, а также пояснили, что допущенные нарушения в настоящий момент уже устранены.