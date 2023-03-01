Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:30

Владелец сервиса tutu.ru оштрафован на 60 тыс. рублей за утечку данных пользователей

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд по Симоновскому району Москвы признал компанию-владельца сервиса tutu.ru виновной в нарушении закона о персональных данных.

"Компания "Новые Туристические Технологии" признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. рублей. Решение уже вступило в законную силу", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

По данным суда, организацией было допущено попадание в интернет базы данных пользователей сервиса.

Со своей стороны, представители организации заявили в суде, что согласны с административным протоколом, а также пояснили, что допущенные нарушения в настоящий момент уже устранены.

Москва tutu.ru
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Роскомнадзор заблокировал фотобанк Shutterstock из-за "деструктивных материалов"

Россиянам разрешили посещать Китай с тестом на антиген вместо ПЦР

Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора не видит доказательств происхождения COVID-19 из лаборатории в КНР

Военная операция на Украине

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года

Автоконцернам разрешили оплатить утильсбор в конце 2023 года

Леонида Рошаля перевели из реанимации в палату

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp

Китайское судно затонуло в Татарском проливе на подходе к порту Ванино

По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });