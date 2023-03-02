Мишустин обсудит в Таджикистане сотрудничество в энергетике
Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2-3 марта посетит Таджикистан, где проведет переговоры с таджикским коллегой Кохиром Расулзодой, сообщила пресс-служба российского правительства.
"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, а также культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.
Планируются встречи Мишустина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Верхней палаты парламента республики, председателем Душанбе Рустамом Рахмоном.
Мишустин также примет участие в работе Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".
По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.