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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Мишустин обсудит в Таджикистане сотрудничество в энергетике

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2-3 марта посетит Таджикистан, где проведет переговоры с таджикским коллегой Кохиром Расулзодой, сообщила пресс-служба российского правительства.

"Главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта, а также культурно-гуманитарной сфере", - говорится в сообщении.

Планируются встречи Мишустина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и председателем Верхней палаты парламента республики, председателем Душанбе Рустамом Рахмоном.

Мишустин также примет участие в работе Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству "Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана".

По итогам переговоров планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

Россия Таджикистан Мишустин
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