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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

КС рассмотрит дело о праве собственников аварийных квартир получать жилье вне очереди

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Конституционный суд в открытом заседании в четверг рассмотрит дело о праве собственников непригодного жилья на внеочередное улучшение жилищных условий по аналогии с нанимателями, сообщается на сайте суда.

КС проверит статьи 32 и 57 Жилищного кодекса РФ и статьи 2 и 16 федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" по жалобам Андрея и Татьяны Лебедевых, Светланы Бирюковой и Сабира Раджабова.

Супруги Лебедевы и их несовершеннолетние дети, один из которых инвалид, владеют комнатой площадью 18,3 кв. метров в многоквартирном доме Нижнего Новгорода, который признан аварийным и подлежащим сносу. В связи с этим семья из четырех человек как малоимущая встала на учет нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма.

Однако семье отказались предоставить жилье вне очереди. Суды объяснили это тем, что собственники, в отличие от нанимателей, права на внеочередное предоставление жилья не имеют, а могут претендовать только на переселение. При этом их дом не включен в региональную адресную программу переселения из аварийного жилья, и решения изъять у них комнату в рамках статьи 32 ЖК - для муниципальных нужд - местные власти не принимали.

Дом Светланы Бирюковой площадью 37,6 кв. метров в городе Артем Приморского края пострадал от пожара и был признан непригодным для проживания. Ее семья также была признана малоимущей и нуждающейся в жилье. Однако по тем же основаниям, что и Лебедевым, суды отказали ей в праве на жилье вне очереди.

В свою очередь, жилой дом Сабира Раджабова в Кемеровской области тоже признан непригодным для жизни, владельца поставили в общую очередь нуждающихся в жилье. Спустя 1,5 года дом сгорел, а суды отказали заявителю в предоставлении благоустроенного жилья во внеочередном порядке. Они сделали вывод, что Раджабов сам ответственен за содержание, риск утраты или повреждения своего дома, а решения об изъятии дома для муниципальных нужд вместе с земельным участком также никто не принимал.

По мнению заявителей, оспариваемые нормы не соответствуют Конституции и из-за своей неопределенности порождают противоречивую судебную практику, вводя необоснованные различия в жилищных правах граждан одной категории.

Так, указывают заявители, по Жилищному кодексу право на жилье вне очереди получают только наниматели по договору соцнайма, собственники же оказываются лишены такой возможности, в то время как стоят на учете из-за признания их жилья непригодным для жизни.

Заявители также не согласны с практикой, ставящей право граждан, чье жилое помещение признано непригодным, на внеочередное получение жилья в зависимость от решения органа местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором располагался этот дом, и решения о включении такого дома в региональную программу по переселению граждан из аварийного жилья.

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