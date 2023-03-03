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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

В Думе сообщили о подрыве машины Росгвардии в Брянской области

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что четверо росгвардейцев пострадали после подрыва на мине ведомственного автомобиля у села Сушаны в Брянской области.

"В ходе зачистки территории у с. Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии. Четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОН - получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает",- написал он.

Силы Росгвардии были задействованы с самого начала операции в Климовском районе, отметил депутат.

"Силами Росгвардии была проведена зачистка с. Любечане, и разминирование территории с.Сушаны", - сообщил он.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими диверсантами автомобиля у села Любечане. В селе Сушаны Климовского района очевидцы сообщили о захвате четырех местных жителей в заложники. Позднее в ФСБ заявили, что в Климовском районе идет спецоперация против "вооруженных украинских националистов". К вечеру того же дня спецслужба сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину.

В Кремле случившееся расценили как теракт.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 марта 2023 годаВоенная операция на Украине
Росгвардия Брянская область Александр Хинштейн Сушаны Любечане
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