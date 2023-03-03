Минтруд предложил субсидировать переезд работников внутри одного региона

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Минтруд предложил распространить программу трудовой мобильности на переезды внутри одного региона, сообщили журналистам в ведомстве. Министерство опубликовало проект соответствующего постановления правительства на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Промышленные предприятия смогут получать субсидии не только за трудоустройство работников, переезжающих из других регионов, но и переезжающих внутри субъекта", - говорится в пресс-релизе.

"Это решение особенно актуально для таких больших по территории регионов как Красноярский и Хабаровский края, Свердловская область и ряд других субъектов", - сказал через пресс-службу министр труда Антон Котяков.

Размер субсидии составит 12 МРОТ, увеличенных на страховые взносы и районные коэффициенты, что в среднем будет больше 260 тысяч рублей на каждого привлеченного работника, сообщили в Минтруде.

Единственное исключение - соседние муниципальные образования. Если муниципалитет проживания соискателя и муниципалитет, где находится работодатель, граничат друг с другом, то софинансирования не будет, добавили в министерстве.

Ранее Минтруд внес изменения в программу субсидирования найма для привлечения работников в предприятия, включенные в перечень Минпромторга России. Новый механизм предусматривает компенсацию затрат промышленных компаний, которые переезжают из других регионов.