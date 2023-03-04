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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

В Госдуму внесены законопроекты о ратификации двух договоров с Сирией

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о выдаче.

Соответствующий документ (307011-8) размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Договор подписан в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года, он направлен на обеспечение более эффективного сотрудничества между сторонами в области борьбы с преступностью и предусматривает, что стороны обязуются выдавать по запросу друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершение преступлений, влекущих выдачу.

Кроме того, президентом внесен в Думу проект закона о ратификации договора между РФ и САР о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Законопроект (307015-8) размещен в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Договор, о котором идет речь в проекте закона, также подписан в Санкт-Петербурге 29 июня 2022 года.

Договор направлен на расширение взаимодействия в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Гсдума Сирия
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