Корабль Crew Dragon с россиянкой Кикиной отстыкуется от МКС 9 марта

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Корабль компании SpaceX Crew Dragon с экипажем, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 9 марта, сообщили в российской госкорпорации в понедельник.

"(Выполнена - ИФ) подготовка Анны Кикиной к возвращению на Землю на американском пилотируемом корабле Crew Dragon (миссия Crew-5), расстыковка которого от МКС запланирована на 9 марта - тренировка в пневмовакуумных штанах "Чибис-М", создающих отрицательное давление на нижнюю часть тела, примерка костюма профилактики ортостатической неустойчивости OIG", - говорится в отчете "Роскосмоса" о работе космонавтов на МКС за 3-5 марта.

7 октября 2022 года экипаж американского пилотируемого корабля Crew Dragon-5 с Кикиной прибыл на МКС. На смену ей 3 марта на станцию прибыл космонавт Андрей Федяев, также в составе экипажа корабля Crew Dragon.