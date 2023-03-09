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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Отстыковку от МКС корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной отложили из-за непогоды

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Отстыковка корабля Crew Dragon компании SpaceX с космонавтом "Роскосмоса" Анной Кикиной в составе экипажа от Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, которую планировали осуществить 9 марта, откладывается из-за прогнозируемого сильного ветра в районе приводнения, сообщило в четверг NASA.

"Специалисты ночью провели брифинг по погодным условиям и приняли решение отказаться от изначально планировавшегося времени отстыковки утром в четверг, 9 марта, из-за сильного ветра в месте приводнения", - говорится в сообщении на сайте управления.

"Специалисты в настоящий момент рассчитывают провести расстыковку не ранее вечера четверга (ночи на 10 марта по Московскому времени - ИФ), в зависимости от погодных условий", - отмечается в сообщении.

Экипаж пятой регулярной миссии американского пилотируемого корабля Crew Dragon прибыл на МКС 7 октября 2022 года. Помимо Кикиной, в его состав входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.

Crew Dragon NASA МКС Анна Кикина
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