Минтранс утвердил требования к операторам топливозаправки самолетов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Минтранс РФ утвердил приказ, в котором перечислены требования к компаниям, занимающимся топливозаправкой и противообледенительной обработкой воздушных судов.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, такие компании, помимо выполнения основных функций, должны иметь собственное лабораторное оборудование, а также принимать решение о пригодности ГСМ и спецжидкостей для заправки и обработки самолетов. Контроль качества выполняемых работ компании должны осуществлять самостоятельно.

Чтобы вести деятельность, компании должны быть сертифицированы Росавиацией, следует из приказа. Для этого нужно подать заявление, после чего последует выездная проверка. Сертификаты будут выдаваться бессрочно.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до сентября 2030 года.

Проект документа с требованиями к работе топливозаправочных компаний (ТЗК) ранее подвергся критике экспертов. По итогам межведомственного согласования он оказался выхолощенным и бесполезным, заявлял, в частности, руководитель направления авиатопливообеспечения научного центра ГосНИИ гражданской авиации Олег Мальцев. Документ должен быть принят в редакции, при которой государство бы имело "хоть какие-то управляющие рычаги" в области авиатопливообеспечения, пояснял он.

"Почему необходимо устанавливать требования к ТЗК? Откройте устав любой ТЗК, и вы не найдете там слова об обеспечении безопасности полетов. Это коммерческие организации, основная цель которых – извлечение прибыли. Это не в упрек – это так и есть. Их задача – продать топливо, а не обеспечить безопасность полетов", - заявлял Мальцев, выступая на форуме "Авиатопливо-2023".

Обязательную сертификацию ТЗК и лабораторий ГСМ в РФ отменили в 2015 году. С тех пор качество топлива по нормам проверяется только при выходе с завода-изготовителя перед выпуском в обращение, дальнейший контроль не предусмотрен, заявляли в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.