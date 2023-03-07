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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в РФ стабилизируется

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В России отмечается постепенная стабилизация ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В части заболеваемости гриппом и ОРВИ была отмечена постепенная стабилизация ситуации. Показатель заболеваемости за 9-ю неделю снизился на 14% по сравнению с 7-й, предпраздничной неделей. Общее количество заболевших превысило 900 тысяч человек", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа В.

"Сохраняется активность эпидпроцесса по COVID-19. На девятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 90 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 8% по сравнению с предыдущей неделей", - отметили в Роспотребнадзоре.

Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются подварианты штамма "Омикрон".

Роспотребнадзор
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