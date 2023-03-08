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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Более 12,3 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 12 320 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

Отмечается, что количество госпитализаций за сутки составило 1 636 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 9,2%.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах России, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 10 449 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1 тыс. 871.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек, накануне сообщалось о 42 умерших.

Выздоровели за сутки 16 437 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 7 марта, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 376 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 423 умерших и 21 717 232 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 08 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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